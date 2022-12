Moj kum je bio ljudska gromada! Ranko Stojić o tragično preminulom Miodragu Ješiću

Kada je Ranko Stojić došao u Partizan, Miodrag Ješić je već imao godinu dana staža sa seniorima crno-belih. Odmah ga je prihvatio i pomogao u prilgođavanju na veliki klub, a taj kolegijalni kontakt kasnije se pretvorilo u veliko drugarstvo i kumstvo.

Igrom fudbalske sudbine, Stojić se posle Partizana otisnuo dalje, u zagrebački Dinamo i baš na prvom meču pred navijačima na stadionu JNA, kum je kumu zatresao mrežu. Bilo je to 19. avgusta 1984. godine...

- Pamtiću ga mnogo čemu, iznad svega po jednoj ljudskosti. On je bio već godinu dana u seniorima Partizana kada sam ja stigao u klub. Odmah na tim prvim letnjim pripremama, Toma Kaloperović je odlučio da budemo cimeri. Do kraja smo ostali to, dok ja nisam otišao, a posle smo ostali veliki prijatelji, kumovi... - priča Stojić.

- Bio je vrhunski profesionalac, koji je možda bio preteča modernog zadnjeg veznog, koji je imao volumen, snagu, šut, čovek koji je radio za tim. Kod nas se to drugačije gledalo, a on je bio taj "oduzimač" koji je davao fizički impakt ekipi. Mnogo je značio svima nama. Ovo je bila velika tragedija. Ne znam da li treba više isticati njegove igračke ili ljudske kvalitete, gromada od čoveka.