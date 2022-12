Sautgejt razmišlja da podnese ostavku posle eliminacije Engleske sa SP

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt razmišlja da podnese ostavku posle eliminacije sa Svetskog prvenstva u Kataru, prenosi "Skaj sport".

Sautgejt (52) je selektor Engleske od 2016. godine. On je prošle godine sa Engleskom poražen u finalu Evropskog prvenstva od selekcije Italije, dok je 2019. osvojio treće mesto u Ligi nacija. Engleska je eliminisana u četvrtfinalu Mundijala u Kataru od Francuske (1:2). Britanski mediji podsećaju da je Engleska ostvarila sjajne rezultate od dolaska Sautgejta na klupu "gordog albiona". Engleska je igrala u završnici na poslednja tri velika takmičenja. "Sautgejt nije uspeo da donese trofej i to bi moglo da bude presudno u njegovoj odluci. On ima ugovor sa Fudbalskom asocijacijom Engleske do 2024. godine, što znači do završetka narednog Evropskog prvenstva, koje će biti održano u Nemačkoj. On će svoju konačnu odluku da saopšti u narednih nekoliko dana", zaključuje se u tekstu "Skaj sporta".