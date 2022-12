MBAPEOVA MAMA IZAZVALA BURU NA TVITERU! Isplivala fotografija iz Katara koja je izazvala LAVINU KOMENTARA - OVO MU SADA NIJE TREBALO! (FOTO)

Kilijan igra u sjajnoj formi u Kataru i na dobrom je putu da sa Francuskom odbrani titulu prvaka sveta.

Njegova reprezentacija stigla je do polufinala, a napadač PSŽ-a trenutno je najbolji strelac Svetskog prvenstva sa pet postignutih golova.

Međutim, nakon velikog trijumfa nad Englezima u centru pažnje nije bio Mbape, već njegova mama Fajza koja je jednom fotografijom izazvala burne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, Fejza je tokom četvrtfinalnog meča pozirala sa jednim navijačem Engleske i tu ništa ne bi bilo čudno da on nije nosio dres Liverpula i da Mbapeova mama nije ponosno uperila prst ka grubu kluba sa Enfilda.

Naravno, njen potez odmah je izazvao haos. Odmah su krenule spekulacije da Mbape planira na nastavi karijeru u Liverpulu. Umesto o polufinalu, svi su počeli da pričaju o potencijalnom eksplozivnom transferu najboljeg igrača Pari Sen Žermena.

Ok just to put a brightener on the England loss for liverpool fans.. this is my boy.. I will not say what she said but this is @KMbappe mum @LFCTransferRoom @TheRedmenTV 🫡😜 #LFC #ENGFRA pic.twitter.com/mg6cU6hU8S