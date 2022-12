'MESI NE SME DA BUDE ŠAMPION SVETA!' Brutalno iskreni Ronaldo: Nisam licemer i lažov - Argentina je naš veliki rival!

Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Stiglo se do polufinala i sada se vode polemike ko je najveći favorit za osvajanje titule.

Francuzi i Argentinci su veliki favoriti u odnosu na Marokance i Hrvate. Svoj kvalitet trebalo bi večeras i sutra veče da potvrde na terenu, te da se sretnu u nedelju u borbi za "Zlatnu boginju".

Ronaldo, legendarni brazilski fudbaler, izneo je svoje utiske o tome koja reprezentacija bi mogla da postane svetski prvak.

- Mislio sam da su Brazil i Francuska favoriti za titulu. Nažalost, Brazil je otišao kući, ostala je Francuska, koja je potvrdila svoj potencijal i to da ume da se nosi sa pritiskom - rekao je Ronaldo, a potom analizirao Kilijana Mbapea:

- Podseća me na mene kada sam igrao, brz, moćan, tehnički. I svoje kvalitete ume da iskoristi na najbolji način. Uvek me impresionira, jer u sadašnjem fudbalu, gde su svi brzi, on je brži. Ima prirodan talenat, što često odlučuje. Mislim da je on najbolji igrač na Svetskom prvenstvu.

Ronaldo je govorio o ideji da vidi Lionela Mesija kako podiže "Zlatnu boginju" sa Argentinom.

- Svi to zaslužujemo, ali fudbal je timska igra i niko vam ništa ne daje zbog vaše lične istorije. Sigurno ima dobre šanse za uspeh. Mesi sada mora da se suoči sa godinama, manje šutira nego ranije, međutim, u blizini šesnaesterca uvek je pravi "ubica". U poređenju sa prošlošću, vidim ga snažnijeg i odlučnijeg. Vremenom se svako menja i želja da osvojite Svetsko prvenstvo gura vas da idete dalje u svakom aspektu, uključujući karakter.

Pitali su novinari Brazilca da li je navijao za Mesija i Argentinu na turniru.

- Bio bih licemeran ako bih rekao da. Rivalstvo između Brazila i Argentine je jako baš jako. Ne bih se radovao njihovom uspehu. Argentina ne igra sjajan fudbal, ali uvek ima veliku želju da pobedi, umeju da budu agresivni, mnogo trče.

Otkrio je da na Mundijalu navija za Maroko.

- Voleo bih da osvoje Svetsko prvenstvo. Sve je fantastično, kako napadaju, kako se brane, kako su složni. I očaran sam radošću koju su dali svom narodu i celoj Africi, to je radost koju samo fudbal može da pruži.

Na kraju Ronaldo je prokomentarisao nedavnu izjavu Kake, da je ona u Brazilu "samo jedan debeljko koji hoda".

- Ne, nema problema sa Kakom. U stvari, došlo je do greške u prevodu i Riki je samo hteo da kaže da su veliki brazilski šampioni ponekad više poštovani u inostranstvu nego kod kuće - objasnio je Ronaldo Nazario de Lima.

