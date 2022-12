OVOME SE NIKAKO NIJE NADAO! Selektor Hrvatske prekinuo Mesija dok je davao izjavu, pa uradio nešto što je MNOGE iznenadilo! (VIDEO)

Nakon utakmice, selektor Vatrenih Zlatko Dalić bio je potpuno utučen i razočaran, ali je ipak pokazao svoju šmekeresku stranu, tako što je prišao Lionelu Mesiju i pokazao divljenje prema jednom od najboljih fudbalera ikada.

Dok je Mesi davao izjavu posle meča, Dalić mu je prišao sa leđa i pozdravio ga srdačno, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

🎬 | Lionel Messi with the Croatia coach Zlatko Dalić.



Respect is paid with respect 🤝🏻 pic.twitter.com/yAQv8dJgy8