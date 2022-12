(UŽIVO) FRANCUSKA - MAROKO: HRABRI MAROKANCI u očajnoj poziciji, Francuzi iskoristili priliku, pa DUPLIRALI VOĐSTVO

Večeras će snage odmeriti fudbaleri Francuske i Maroka u okviru polufinala Svetskog prvenstva u Kataru.

Francuska - Maroko: 2:0 (1:0)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

90. minut - Igraće se još šest minuta sudijske nadoknade.

87. minut - Pao je ritam meča. Marokanci pokušavaju da ugroze protivnika, ali bezuspešno.

79. minut - GOOOOOL! Vodi Francuska 2:0! Odbrana Maroka je ponovo loše odreagovala što je Embapeu donelo dobru poziciju za šut, ali se lopta odbila na drugu stativu. Kolo Muani našao se na odličnoj poziciji, te nije imao težak zadatak, pa je postigao pogodak za reprezentaciju Francuske.

78. minut - Iz igre izlazi Dembele, a njega će zameniti Kolo Muani

72. minut - Francuzi žele da smire tempo, da stanu na loptu i sigurno privedu meč kraju. Sa druge strane, Marokanci o predaji ne razmišljaju, svim silama pokušavaju da dođu do izjednačujućeg gola.

65. minut - Umesto Žirua, na terenu je Tiram.

61. minut - Nekoliko oštrih startova nad Mbapeom. Prvo ga je Amrabat klizećim "pokosio", a potom ga je nagazio Dari.

55. minut - Sjajno igraju Marokanci, lepo kombinuju i žele što pre da dođu do izjednačujućeg gola.Nekoliko konstantnih napada imali su Afrikanci, ali su protivnički defanzivci koncentrisani i uspešno otklanjaju svaku potencijalnu opasnost.

49. minut - Francuzi drže loptu u ovim trenucima. Marokanci pokušavaju da pronađu rupu u protivničkoj odbrani, ali im za sada ne polazi za rukom.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Prvo poluvreme:

Završeno je prvo poluvreme.

45. minut - Igraće se još tri minuta sudijske nadoknade.

44. minut: Velika šansa za Maroko. El Jamik je atraktivno šutirao makazicama i pogodio stativu, kakav bi ovo bio šok za Trikolore.

37. minut - Embape je pobegao svojim čuvarima, šutirao, a En Jamik je izbacio loptu sa gol-linije. Lopta je došla do Žirua koji je loše šutirao.

33. minut - Čuameni je šutirao, ali je pogodio svog saigrača Žirua, koji se nalazio u ofsajdu.

28. minut - Bez većih uzbuđenja u ovim momentima. Pokušavaju Marokanci da zaborave na šok sa početka meča i izjednače, ali teško dolaze do prilike.

21. minut - Šok, prva izmena u redovima Maroka. Umesto Saisa u igru ulazi Amalah.

17. minut - Velika šansa za Francusku. Konate je sjajno uposlio Žirua, napadač Trikolora bio je ispred svog čuvara, snažno je opalio po lopti, koja se od stative odbila u gol-aut.

14. minut - Pokušavaju Marokanci kroz pas igru da se približe protivničkom golu, ali su defanzivci Francuske svaki put do sada bili na visini zadatka.

10. minut - Sjajna odbrana Lorisa. Onuahi je lepo šutirao sa nekih 17 metara, ali je golman Trikolora sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

France 1-0



5. minut - GOOOOOL! Vodi Francuska 1:0!

4. minut - Miran početak meča, u toku je odmeravanje snaga. Igra se odvija na sredini terena, između dva šesnaesterca.

1. minut - Utakmica je počela, sa centra kreću Marokanci.

Uoči meča:

19:54 - Fudbaleri izlaze na teren, sledi intoniranje nacionalnih himni.

Poznati sastavi:

Francuska: Loris - Kunde, Konate, Varan, Ernandez - Čuameni, Fofana, Grizman - Mbape, Dembele, Žiru

Maroko: Bono - Sais, El Jamik, Aguerd - Ambrabat, Hakimi, Mazraui, Onuahi - Bufal, Ziješ, En Nesiri

Uspeli su fudbaleri Maroka da naprave nekoliko neviđenih senzacija na ovogodišnjem Mundijalu. Sama činjenica da se ova afrička ekipa našla među četiri najbolje je sama po sebi dovoljno neverovatna, međutim Maroko ne želi ovde da se zaustavi, već će dati sve od sebe da stane na put aktuelnom svetskom šampionu.

