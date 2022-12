(UŽIVO) FRANCUSKA - MAROKO: Šok za Marokance na startu meča, Trikolori poveli iz prve šanse!

Francuska - Maroko: 1:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme:

21. minut - Šok, prva izmena u redovima Maroka. Umesto Saisa u igru ulazi Amalah.

17. minut - Velika šansa za Francusku. Konate je sjajno uposlio Žirua, napadač Trikolora bio je ispred svog čuvara, snažno je opalio po lopti, koja se od stative odbila u gol-aut.

14. minut - Pokušavaju Marokanci kroz pas igru da se približe protivničkom golu, ali su defanzivci Francuske svaki put do sada bili na visini zadatka.

10. minut - Sjajna odbrana Lorisa. Onuahi je lepo šutirao sa nekih 17 metara, ali je golman Trikolora sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

France 1-0



THEY HERNANDEZ OPENS THE SCORE AFTER 4 MINUTES!pic.twitter.com/dtaNj4O1HE