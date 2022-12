Benzema stiže u Katar za finale sa Argentinom? Dešan šokirao novinare reakcijom na ovo pitanje

Fudbaleri Francuske savladali su sa 2:0 Maroko u polufinalu Svetskog prvenstva u Kataru, pa će u velikom finalu braniti titulu protiv Argentine u nedelju od 16.00 na Lusail stadionu.

Posle meča pred medije je izašao selektor Francuske Didije Dešan, koji će imati priliku da postane tek drugi selektor u istoriji sa dve osvojene titule, a ujedno i drugi koji je osvojio dve titule zaredom.

Prethodno je to uspelo samo Italijanu Vitoriju Pocu, koji je sa Azurima osvajao Svetsko prvenstvo 1934. i 1938. godine.

Ono što je obeležilo konferenciju definitivno je reakcija Dešana na pitanje o mogućnosti da se Karim Benzema vrati u tim, da dolazi u Katar i da će igrati finale.

Ludnica u Argentini posle velikog uspeha na Mundijalu

Benzema da li se vraća i postoji li šansa da igra?

- Neću da odgovorim na to pitanje. Sledeće pitanje.

Meč je gledao i predsednik Emanuel Makron, a Dešan nije hteo javno da mu šalje poruku.

- Nije uticalo na mene, ali zadovoljan sam što je bio i bodrio nas, neću mu slati poruku javno, već lično kada ga budemo videli u svlačionici.

Na ovom meču nije bilo Adrijena Rabioa, Dajoa Upamekana, ali ni Kingslija Komana.

- Biće spremni, Upamekano nije bio 100 odsto večeras, zato nije počeo meč, ali biće spreman. Imamo tri dana, imao je groznicu, ali vratiće snagu. Imali smo težak meč, odlučili smo da ne igramo sa njim, već sa Konateom, jer smo znali da je spreman za ovaj nivo. Rabio je bio bolestan, ostao je u hotelu. Imamo četiri dana i trebalo bi da bude spreman za nedelju.

- Koman je ušao na prethodnoj utakmici, ali i on je imao groznicu, nije bio 100 odsto spreman. Kolo Muani ima brzinu i snagu, može da trči, mislio sam da je bolje da on uđe, dao je gol i bila je to dobra odluka. Moglo je da uđe i neko drugi. Kolo Muani je napravio dobru stvar za sebe i za tim.

Upitan je Dešan i o tome da je su u veznom redu bili mladi i neiskusni igrači, Čuameni i Fofana.

- Iskustvo je sve, oni imaju sjajan kvalitet, igraju u najboljim klubovima, nemaju iskustva možda u reprezentaciji, ali imaju neverovatan potencijal i kvalitet. Jusuf Fofana nije imao dobru utakmicu protiv Tunisa, da budem iskren, ali znali smo da će naučiti iz tog iskustva, mislim da je ovde pokazao da je naučio. Sa Čuamenijem je drugačije. On igra sa nama veoma mlad, igra u Realu, ali ima kvalitet da igra na ovom nivou, ali nisam imao sumnje kada sam ih od starta stavio u tim, okruženi su sa mnogo iskusnih igrača.

Komentarisao je i odluku da je Markus Tiram igrao po levoj strani posle ulaska u igru.

- Naravno, kada napravite izmenu, to je taktička odluka. Da imali smo problem na levoj strani, ali smo ih po toj strani i kaznili. Imali smo još nekoliko šansi da ih kaznimo sa te strane. Odlučili smo da on igra po levoj strani, a da Embape bude napred, bilo je pitanje balansa. Žiru je bio umoran, zato je morao da izađe, morao je da odmori. Tiram je pokazao snagu i naterao je Maroko da se brani. Imamo šansu da branimo titulu u nedelju, to je veliki uspeh, ali nadam se da ću biti spremniji.

Upitan je Dešan kako će čuvati Lionela Mesija i da li se plaši da bi i drugi igrači mogli da budu zaraženi.

- Da, Mesi je u neverovatnoj formi od početka turnira. Pre četiri godine su stvari bile drugačije. On igra kao napadač, sada igra u tandemu, iza napadača, prima loptu, trči s njom, on je jedan od najboljih igrača na svetu. Probaćemo da ga zaustavimo, kao i njegov uticaj na igru, kao što će Argentina pokušati da utiče na naše igrače i da zaustavi njihov uticaj na našu igru.

Nismo zabrinuti, u Dohi su treninzi otvoreni, temperatura je nešto manja, imamo klimu sve vreme, imali smo neke slučajeve da su imali simptome gripa, naravno da moramo da budemo oprezni da se to ne proširi. Igrači se neverovatno daju na utakmici, što vam slabi telo i to utiče na performanse. Da, učinićemo sve da se to ne proširi, ali virus je infektivan i moramo da učinimo sve da zaustavimo to, odvojili smo sve jedne od drugih, kao i Rabioa.

Koliko bolji treba da budete da pobedite Argentninu?

To je uvek bitka. Videli smo veoma jaku Argentinu protiv Hrvatske, ali nismo videli isto takav tim pre toga. Mi smo bili sjajni protiv Engleske, protiv Maroka prvo poluvreme, mogli smo da igramo bolje u drugom. U finalu protiv Argentine imamo dve ekipe koje imaju sjajan kvalitet, moraćemo da učinimo da napravimo manje grešaka. Ko napravi manje grešaka, pobediće - zaključio je Dešan.

Autor: