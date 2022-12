KO ĆE BITI PRVAK SVETA? Ostojić i Đurović za Pink otkrivaju svoje favorite

Finalna utakmica Svetskog prvenstva u fudbalu odigraće se u nedelju, 18. decembra, a ko će biti prvak sveta Argentina ili Francuska, svoje favorite za Pink otkrijavu Dražen Ostojić, urednik sportske rubrike u Srpskom telegrafu i Raka Đurović, fudbalski sudija.

Dražen Ostojić je proveo 19 dana u Katru prateći Svetsko prvenstvo u fudbalu. On žali što nije mogao da ostane duže do 18. decembra, do finala, kako je rekao, ne zbog sebe nego zbog reprezentacije Srbije.

- Kada smo kretali tamo nadali smo se prolasku grupe, možda osmini finala, možda i četvrt finala, pa da se ukrstimo sa nekom jačom reprezentacijom, ali očiglednos su to bili samo naši snovi i prevelike ambicije igrača, stručnog štaba, navijača i nas novinara. Hladan šok je usledio posle onog duela sa Švajcarskom i sada nam je preostalo da gledamo ove utakmice koje su zaista fantastične - naveo je Ostojić.

Kada je Argentina u pitanju Ostojić je kaže da oni žive za fudbal i da je zbog toga napisao na svom instagram profilu još 3. decembra da će oni biti svetski šampioni.

- Kad oni igraju ceo stadion bude plavo beli, kad Mesi dobije loptu svi se klanjaju i navijaju za njega, kada nije lopta kod Mesija koga inače zovu bog oni sa tribina dobacuju ostalim igračima da mu vrate loptu da uživaju, jednostavno oni vole fudbal. Mesi, Maradona to su za njih božanstva - naveo je Ostojić.

On je rekao da ga uopšte ne čude rezultati ankete koja je sprovedena u Argentini gde su se gotovo svi anketirani na pitanje da li su za to da imaju veće plate i bolji standard ili da osvoje Svetsko prvenstvo u fudbalu izjasnili za fudbal.

Fudbalski sudija Raka Đurić rekao je da je Mesi pokazao da je stvarno igrač koji će najduže trajati.

- On ima i konstituciju, način igre, sve to za razliku od Ronalda pa čak i od Mbapea iako je Mbape klinac ali sumnjam da će dočekati ovu sudbinu Mesija - navodi on.

Komentarišući utakmicu Argentine i Hrvatske Đurić je rekao da je malo iznenađen na finišu prvesntva time što nijedna selekcija koja je ispala, nije imala snage da ne počne da traži neke propuste tuđe a ne svoje, dodajući da odgovorno tvrdi da je postignut pogodak iz kaznenog udarca, tipičan je primer kaznenog udarca.

Đurić kaže da dok traje takmičenje, i dok se ekipe dalje plasiraju, svi imaju ono dostojanstvo, u redu je bitna je pobeda, idemo dalje, i svi zanemaruju fudbalske propuste i nepravde .

- Po meni je Maroko najlepši fudbal igrao, ali kvalitet čini svoje, kada je u pitanju prognoza ko će biti svetski prvak, ja verujem u Francuze iako će tu ipak neki detalj odlučiti- naveo je Rakić.