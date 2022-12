LEGENDARNI FUDBALER ISPROZIVAO HRVATE ZBOG TOMPSONOVE PESME: Neprihvatljivo! Kakva sramota

Naime, na internetu se najpre pojavio video na kom članovi stručnog štaba posle pobede protiv Brazila pevaju Marka Perkovića Tompsona "Lijepa li si". Taj video je potom podelio Zlatko Dalić, a reakcije su najpre stigle iz Bosne i Hercegovine, a sada se oglasio i bivši fudbaler.

Čovek koji je pisao istoriju turskog fudbala, trenutno je daleko od domovine zbog progona aktuelnog režima Redžepa Tajipa Erdogana, a ovaj, inače etnički Albanac, sramotnim je okarakterisao potez igrača koji su pevali stihove "Herceg Bosno, srce ponosno".



- Uz Bosnu i Hercegovinu sam. Ovo je neprihvatljivo. Kakva sramota za Hrvatsku - napisao je Šukur uz video na kom igrači pevaju ovu pesmu.

I am standing with Bosnia and Herzegovina.



This is unacceptable..



What a shame for Crotia! https://t.co/AGpMhYR5zh