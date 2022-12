POGLEDAJTE SLIKU KOJA JE NAPRAVILA HAOS NA MUNDIJALU: Na njoj je i čuveni Dejo Savićević, a o ovoj reakciji BRUJI SVET! (FOTO)

Na ulicama u Francuskoj je došlo do sukoba, a u Monpeljeu je jedan dečak (13) izgubio život.

Maroko će u subotu od 16 časova igrati protiv Hrvatske utakmicu za treće mesto na Mundijalu, dok će Francuska dan kasnije igrati za trofej protiv Argentine.

A nakon trijumfa Francuza u polufinalu, društvenim mrežama kruži jedna fotografija koja je nastala na stadionu Al Bajt u Kataru.

Na njoj se u prvom redu (sa desne na levu stranu) nalaze Noel le Grae, predsednik FS Francuske, Emanuel Makron, predsednik Francuske, Đani Infantino, predsednik FIFA i Hamad bin Kalifa Al-Tani, predsednik FS Katara.

Na toj fotografiji Makron proslavlja uzdignutim pesnicama, a ljubitelji fudbala masovno komentarišu izraz lica Infantina.

FIFA president not happy Messi has a stronger opponent in the final? 🤔 pic.twitter.com/TEuVkt6m0b