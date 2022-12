AMERIKANCI NE MOGU ČUDOM DA SE NA ČUDE: Nikola Jokić dobio novi MVP trofej, a onda ovo uradio s njim!

Nikola Jokić je po drugi put dobio "MVP trofej" za svoje nastupe u NBA ligi u sezoni 2021/2022, jer je sama nagrada promenjena, ali onda se desilo nešto što američka javnost i nije baš očekivala.

Nagrada tog imena, "MVP trofej" više ne postoji.

NBA liga ju je zamenila novom, koja će takođe biti dodeljivana "najkorisnijem igraču", ali će se ods ada zvati - "Majkl DŽordan trofej".

On je umesto "klasičnog" MVP trofeja, dobio baš ovaj novi, kao "zamenu za minuli". Uručen mu je posle fantastične partije koju je Nikola Jokić imao protiv Vašingtona, njegove najbolje u aktuelnom šampionatu.

Već tokom samog uručenja nagrade, a u svlačionici se za to pobrinuo trener Denvera, Majkl Meloun, videlo se da Jokić nije baš nešto naročito oduševljen...

Nikola Jokic inaugure les nouveaux trophées NBA avec le "Michael Jordan Trophy" du MVP 🏆 pic.twitter.com/9Kt1Q8j32S — Le 6e Homme (@le_6e_homme) 15. децембар 2022.

... jer je, kao i oduvek, smatrao da je košarka, pre svega, kolektivna igra, a ne individualna. Ali, taj stav je potvrdio i "na delu":

Jokić je bio toliko zainteresovan za novu MVP nagradu, namanjenu najboljem igraču NBA lige, da je, kako javlja novinar portala "DNVR", Harison Vind, srpski centar - umalo zaboravio taj trofej u hali.

On the night when he was presented with the NBA's first-ever Michael Jordan MVP trophy, Nikola Jokic almost left his new hardware at the arena... — Harrison Wind (@HarrisonWind) 15. децембар 2022.



On je pred novinarima, tek posle njihovog insistiranja da kaže nešto o ovoj nagradi, rekao "Pa, kul je", ali glasine da je novi trofej zaista na kraju ostao u dvorani...

Here is Nikola Jokic’s Michael Jordan MVP award, which he received now that the NBA revamped and renamed the trophy. #Nuggets pic.twitter.com/5ViRwYHvCM — Chris Dempsey (@chrisadempsey) 15. децембар 2022.



... nisu tačne:



Žena Nikole Jokića, Natalija, objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi da je njen suprug doneo "pehar Majkl DŽordan" kući.

Nikola Jokic and his wife Natalija with his new “Michael Jordan” MVP trophy! Very cute. (Per: Natalija’s Instagram Page.) pic.twitter.com/CJMbZUoMhZ — Jokic Burner (2023 NBA Champions!) (@MikesMajorTakes) 15. децембар 2022.

