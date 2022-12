Snimak koji će vam popraviti RASPOLOŽENJE: Sin golmana Maroka HIT NA INTERNETU! Pogledajte zašto (VIDEO)

Stao je čuvar mreže Marokanaca ispred FIFA kamera, a društvo mu je pravio sin kojem je mikrofon bio itekako zanimljiv.

Toliko da je pomislio da je u pitanju sladoled pa je odlučio da se "zasladi".

Pogledajte:

Yassine Bounou's son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM