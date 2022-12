Mijatović čuo vest o smrti Mihajlovića: "Verovao sam u čudo, ali se ono nije dogodilo..."

Bivši reprezentativac naše zemlje Predrag Mijatović oprostio se od Siniše Mihajlovića rečima da ga je napustio veliki drug, prijatelj i saigrač.

- Nažalost primio sam danas tužnu vest da je Siniša preminuo. On je bio veliki drug, prijatelj, saigrač, divno jedno stvorenje, pravi prijatelj. Igrali smo zajedno u reprezentaciji, a posle smo se lesto družili i pričali o svemu - rekao je Mijatović za Tanjug.

On je podsetio da Mihajlović pre nešto više od tri godine saznao da ima leukemiju.

- Verovao sam da ako postoji neka osoba, koja može da prevaziđe taj problem uz medicinski tretman onda je to Mihajlović. Siniša je bio borak, bio je jak, imao je karakter, kako na terenu, tako i van njega. Posle prvih tretmana sve je bilo ok. U poslednjih nekoliko meseci smo se čuli, ali se bolest nažalost vratila - dodao je Mijatović.

On je istakao da je verovaro da Mihajlović može da pobedi bolest.

- Dobio sam u poslednjih nekoliko dana informaciju da je situacija kritična i da može da se desi ono najgore. Bez obzira na to, poznavajući Sinišu verovao sam da može da se dogodi čudo. Nažalost čudo se nije dogodilo. To je jako veliki gubitak za sve nas, a najviše za njegovu porodicu. Život ide dalje, on je verovatno na nekom boljem mestu. On će nas sve zajedno na neki način čuvati - zaključio je Mijatović.

Proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je danas posle duge i teške bolesti u bolnici u Rimu.