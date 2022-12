Roma nije zaboravila svog Mihu!

Zbog Mundijala u Kataru, u fudbalskim prvenstvima širom Evrope je na snazi pauza. Tako je na primer u Italiji i Španiji. Da se ne bi "gubilo vreme" igraju se i prijateljske utakmice. Tako su italijanska Roma i španski Kadiz odigrali test meč.

Uoči početka meča, obe ekipe su u znak sećanja na Sinišu Mihajlovića održali minut ćutanja. Među starterima su bila i dva Srbina, Mile Svilar na golu, kao i Nemanja Matić.

Mihajlović je takođe bio veliki prijatelj sa trenerom Rome, Žozeom Murinjom.

- Siniša je jedan od mojih, od naših... On je veliki prijatelj mog velikog prjatelja Dejana Stankovića, tako da automatski postaje i moj prijatelj. Mi javni ljudi možemo da imamo pozitivan uticaj i on je sigurno imao na mnoge ljude koji su imali bolest kao i on - kazao je svojevremeno Portugalac.