I druga Mihina ćerka objavila potresnu sliku iz bolnice uz pretužnu poruku: "Tata, treba mi tvoj zagrljaj..."

"Voleo si me neizmerno, svom snagom koju si imao", napiasal je, između ostalog Virdžinija.

Ređaju se teške slike. Tužne reči. Otišao je neko za koga smo mislili da ne može da ode.

Siniša Mihajlović, sa kolikim se samo ponosom izgovara njegovo ime. Drhtimo, mokre su oči.

Otac, stub porodice, čovek stena, junak. Kao u Boga su ga gledala njegova deca, to pokazuju i reči njegove druge ćerke Virdžinije, njena oproštajna poruka ocu. Najvoljenijem čoveku njenog života.

- Teško je tata. Teško je. U ovom trenutku ogromne patnje treba mi samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomešan sa tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao prisutna. I svako ko te poznaje zna na šta mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali nalazim snagu u neizmernoj ljubavi koju si mi pružio u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja mojih dana. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što si bio sa mnom svih ovih godina, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati ćerki, zaista mnogo. I više od toga. Voleo si me neizmerno, svom snagom koju si imao. Zaštitio si me od svega, svakoga i svega. Bio si sve. Previše za mene. Previše za nas. Previše za sve. Moje srce je danas slomljeno, razbijeno. Na duši mi je gore, a ja ne mogu da pričam o svom super heroju, za mene tata, za tebe Siniša Mihajloviću. Previše boli, previše. Volim te tata, uvek, uvek, uvek, uvek. Vikaću ti to svaki dan, uveren da će moj vapaj tamo dopreti. Nikada se nećemo razdvojiti. Zdravo tata, moja velika i neizmerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi javiti, i dalje si mi toliko potreban - napisala je Virdžinija uz fotografiju očeve ruke koju drži...