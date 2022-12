Gajić: Mladi, ugledajte se na Sinišu Mihajlovića

Ministar sporta Zoran Gajić apelovao je danas na mlade da se ugledaju na Sinišu Mihajlovića, jer ga svi sportski uspesi koje je ostvario u karijeri nisu promenili kao osobu.

"Sinišu sam prvi put video 1988. godine kada je došao u Vojvodinu. To je bilo drugo sportsko vreme gde su se fudbaleri i odbojkaši hranili u kultnom Culetovom restoranu u Novom Sadu. Videlo se da je to momak koji ima 'to nešto', što mi u sportu često kažemo. Niko još ne ume to da definiše 'to nešto', ali ono je ostalo do poslednjeg dana njegovog života, pokazujući borbenost koju je imao na terenu, i van njega. Druga asocijacija na njega mi je to da je on jedan od vrhunskih sportista, koji su od juniorskog staža pa do momenta kada su dosegnuli plafon i kao igrač i kao trener, ostali karakterno isti i nisu se promenili", napisao je Gajić u Knjizi žalosti povodom smrti legendarnog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića. On je naveo da je Mihajlović ostao isti prema drugovima, porodici, naciji, državi, onima koji su ga voleli i onima koji nisu. "Vidimo to i dan danas. Svi uspesi koje je doživeo u karijeri ga nisu promenili, a to se ne sreće svakodnevno u našem poslu i ovoh prilikom bih apelovao na mlade da se ugledaju na Mihu u smislu osobina koje je imao. Svedoci smo da savremena metodologija treninga i prakse govori o slobodnjacima i centaršutevima, ali vaspitna komponenta kako se odnositi prema obavezama koje javna ličnost ima je veoma važna. Svi sportisti su omiljeni među decom, to je bio slučaj i sa Mihajlovićem", podsetio je Gajić. Ministar sporta tvrdi da Mihajlovića vrhunac sportske karijere nije mogao da pokvari.

"Svima nam je jasno kakva je to bila karijera i šta je sve čovek doživeo. Fudbal je primarni sport na svetu, a doživeti vrhunac u njemu je zaista nešto što vam apsolutno daje za pravo da smatrate da ste planetarno uspeli kao ličnost, da ste prepoznatljivi i sve to još više daje na utisku o snazi njegove ličnosti. On nije dozvolio da se promeni u lošem pravcu, zbog toga što je doživeo sportski vrhunac. Humanitarni rad, kao i način na koji je ostao u kontaktu s ljudima iz starijih vremena, sve do poslednjeg dana svog života, govori o njegovoj veličini", podvukao je Gajić.



Mihajlović je preminuo juče u 54. godini posle dugogodišnje borbe sa leukemijom.