KAKO JE MIHA ŠARMIRAO DEVOJKE?Jedna njegova rečenica se godinama prepričavala - evo kako je video sebe

Izvor: Ćao, 1991. - Yugopapir, Foto: TANJUG AP/TANO PECORARO/LAPRESSE VIA AP | |

Legendarni fudbaler Siniša Mihajlović preminuo je u 54. godini posle duge borbe s leukemijom. Na "Yugopapiru" objavljen je intervju Siniše Mihajlovića iz 1991. godine koji je dao za časopis "Ćao" u kojem je govorio o šarmiranju devojaka.

Kako reaguješ kad devojka preuzme inicijativu, kad si ti "odabran"? Kako reaguješ kad ti se devojka nabacuje?

- Mnogo više volim kad su uloge obrnute, jer ako u samom startu znam da ću bez muke biti s njom, onda sve to nema onu pravu draž. Uostalom, ni ja sam nisam od onih koji devojci prilaze tako da ona odmah vidi koliko je sati, da joj se ja tu nešto nabacujem, već sve što radim - radim diskretno i polako. Ja uvek imam vremena.

Ako mi neka devojka zapadne za oko, kad-tad ću biti s njom, a hoće li se to dogoditi za nedelju dana, mesec ili godinu - manje je važno. Sve što sam do sad zamislio, ja sam i ostvario... Međutim, treba imati u vidu i to da mnoge od tih devojaka koje nam prilaze, ne žele ništa više od najobičnijeg upoznavanja, što je po meni tako normalno.

Što misliš, što se to devojkama toliko sviđa na tebi, kad te doslovno saleću?

- Nemam pojma... Možda ih privlači moje bebeće lice, smešak, kosa... Ko zna? Ja sebi delujem sasvim prosečno - niti sam gadan niti sam neka naročita lepota. Eto, imam i klempave uši, zbog čega i nosim nešto dužu kosu.

Možemo li da zaključimo da naše čitateljke mogu mirno da spavaju, jer se jedna od dve-tri najslađe face našeg fudbala još uvek nije zaljubila?

- Nisam, a i nemam kad, kad treniram dva, tri puta na dan. Ostaje jedino da od mog trenera traže da me malo rastereti, da imam kad da izađem, paaa - ko zna! Možda bi mi se i to, najzad, dogodilo...

Omiljeni film?

- "King of New York."

Glumac?

- Ričard Gir.

Glumica?

- Kim Besindžer.

Omiljena pesma?

- "Freedom" - Džordža Majkla.

Pevač?

- Džordž Majkl

Pevačica?

- Vitni Hjuston

Sportista kojeg najviše ceniš?

- Robert Prosinečki

Omiljena boja?

- Crvena

Cvet?

- Orhideja.

Slovo?

- M

Broj?

- 11

Omiljeni grad?

- Pariz

Strana država?

- Italija

Jelo?

- Špagete

Omiljeni slatkiš?

- Sladoled

Automobil?

- Mazda 323 F

Omiljena uzrečica?

- "Ko zna zašto je to dobro"

Volim...

- Devojke.

Ne volim...

- Laž, nepoštenje, licemerje.

Bojim se...

- Povreda

Omiljeno doba dana?

- Noć

Godišnje doba?

- Proleće

Najdraži stih?

- "Naše ribe su u vodi i ovo strujanje im godi" (Stari mačak - Renato Metessi & Zvijezde).

Autor: