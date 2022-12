ARGENTINA - FRANCUSKA (2:0) Argentinci dominiraju u finalu Svetskog prvenstva!ini!

Argentina - Francuska 0:0

Tok meča:

36. minut - GOOOL!

Di Marija je strelac, Argentina ima veliku prednost!

33. minut - Nastavlja se dominacija

"Trikolori" ne uspevaju da se podignu ni posle primljenog pogotka i imaju problem da zadrže loptu u svom posetu.

Sa druge strane, malo koji napad Argentine prođe bez Mesija koji za sada obavlja odličan posao na polovini protivnika, a velike probleme rivalu pravi i Di Marija na levoj strani terena.

Pogledajte zbog čega je Marčinjak pokazao na belu tačku i vodeći gol Argentine:

30. minut - Dešan zabrinut

Selektor Francuske deluje zabrinuto, a ni ne čudi da je tako s obzirom na to da njegova ekipa ne izgleda dobro posle 30 minuta igre.

Lionel Mesi je ušao u istoriju!

27. minut - Mesi na travi

Mesi je završio na travi nakon duela sa Ernandezom. Na prvi pogled je delovalo da je u pitanju ozbiljniji sudar, ali strelac vodećeg pogotka za Argentinu brzo se podigao i nastavio utakmicu.

22. minut - GOOOL! Mesi je bio siguran sa bele tačke.

21. minut - Penal za Argentinu!

Marčinjak je pokazao na belu tačku nakon što je Di Marija završio na travi posle duela sa Dembeleom.

20. minut - Najbolja situacija za Francusku

Romero je prekršajem zaustavio Ernandeza, pa je Francuska dobila slobodan udarac i odličnu poziciju za centaršut.

Nakon centaršuza Grizmana, Žiru je došao do lopte, ali je prethodno napravio faul u napadu.

17. minut - Šansa za Argentinu

Rabio je napravio veliku grešku na sredini terena, a Argentina je u nekoliko poteza stigla do kaznenog prostora Francuske.

Nakon povratnog dodavanja lopta nije stigla do Mesija, ali jeste do Di Marija, a nakon njegovog lošeg udarca završila je visoko preko gola.

14. minut - Prvi napad Francuza

Mbape je imao glavnu reč u prvoj ozbiljnijoj akciji Francuske. Ona je mogla da bude i opasnija, a lopta je završila u rukama Martineza nakon kombinovanja sa Grizmanom.

12. minut - Kratak prekid

Nakon nekoliko minuta pauze tokom koje je ukazana pomoć golmanu Francuske posle prekršaja nad njim, utakmica je nastavljena.

8. minut - Francuzi u problemu

Lepo igra Argentina, selekcija koja je u ranoj fazi napravila nekoliko lepih akcija. Tako je stigla do prvog kornera, nakon kojeg je svidan prekršaj u napadu. Loris je fauliran pred svojim golom.

6. minut - Ofanziva "Gaučosa"

Mek Alister je pokušao zapreti, ali njegov udarac sa optirlike 20 metara udaljenosti je završio u naručju Lorisa.

3. minut - Bolji početak Argentine

Dobra akcija Argentinaca završena je ofsajdom. Još je rano za bilo kakve zaključke, ali u uvodnim minutima dosta bolje južnoamerička ekipa deluje u odnosu na rivala.

2. minut - Oštro od starta

Već na startu meča sudija Marčinjak je morao da opominje De Pola koji je sa leđa nepotrebno gurnuo Rabioa.

1. minut - Počelo je veliko finale! Prvi napad na utakmici pripao je Francuskoj!

Argentina: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Taljafiko - Di Marija, De Pol, Fernandez, Mek Alister - Mesi, Alvarez. Selektor: Lionel Skaloni.

Francuska: Loris - Kounde, Varan, Upamekano, Ernandez - Grizman, Čuameni, Rabio - Dembele, Žiru, Mbape. Selektor: Didije Dešan.

Stadion: Lusail (Al Dajen), kapacitet 88.966.

Sudije: Simon Marčinjak (Poljska). Pomoćnici: Pavel Sokolnicki (Poljska), Tomaš Liskijevic (Poljska), Ismail Elfat (SAD).

Uoči utakmice:

Iker Kasiljas je poneo šampionski trofej i izneo ga na teren, a na isti su ubrzo izašli i učesnici finala.

Selektor Argentine, Lionel Skaloni, morao je u poslednjem trenutku da pravi promenu u startnoj postavi. Planirano je da utakmicu počne Markos Akunja, međutim neposredno pred finale je doživeo povredu, pa će na levom beku od prvog minuta igrati Nikolas Taljafiko.

Stadion Lusail se polako puni, za mesto na tribinama se tražila karta više, a cene kod pretprodavaca su bile paprene.

Završena je ceremonija zatvaranja Svetskog prvenstva.

Od prve utakmice između Katara i Ekvadora pa do danas, prošlo je 28 dana tokom kojih smo odgledali 63 utakmice, a na njima smo videli 166 golova.

Sve to u ovom trenutku nije bitno jer smo došli do samog kraja i utakmice važnije od svih prethodnih zajedno.

