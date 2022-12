Emilijano nastavio da se bruka: Tražio minut ćutanja za Embapea u svlačionici Argentine

A onda je Emilijano jednim gestom mimo razuma sve bacio u vodu. Prostački, uličarski, poneo se prilikom dodele priznanja...

Svako ko prati Martinezov "lik i delo" znaju da je i ranije imao slične ispade, doduše nikad kao ovaj na Mundijalu, a zanimljivo da je i u svlačionici, odmah posle meča sa Francuzima, još jednim potezom uspeo da iznervira mnoge.

Poveo je slavlje saigrača "u voziću", poveo i pesmu koja je, baš na njegov znak stala, kako bi ekipa "dala minut ćutanja" za zvezdu francuskew reprezentacije Kilijana Embapea.



"A minute of silence for ... Mbappe!" 😅



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG