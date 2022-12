Ovako je Ibrahimović govorio o Mihi: Njegove reči KIDAJU dušu - Nisam imao snage da ga pozovem

Dobro je poznato da su Zlatan Ibrahimović i Siniša Mihajlović bili dobri prijatelji.

Kada je Miha preuzeo ulogu pomoćnog trenera u Interu, tada je Ibrahimović stigao u redove italijanskog giganta, a njihova saradnja tada je trajala dve godine.

Nebrojano puta je švedski as govorio o Siniši, naravno, u najboljem mogućem kontekstu.

- Kao čovek, znam ga godinu dana i sada je moj trener, ali više nego trener je za mene. Prijatelji smo, pričamo svaki dan, pomaže mi puno, zaje****mo se, imamo isti mentalitet. Hoćemo da pobedimo puno i radimo sve da bi pobedili. Dobar je čovek, ima veliku familiju, njemu je familija najvažnija. Ovi igrači sada su mu isto važni, hoće da pomogne svima i pomaže im- rekao je proslavljeni napadač pre nešto više od 15 godina.

Miha je imao veliki uticaj na Zlatana.

- Naučio me je da budem stabilniji kao osoba, da imam dosta vremena, da sam još mlad, polako, polako sve će doći. Treba da se trenira jako i ponekad probam da pucam slobodne udarce sa njima. Nema šanse - kazao je Zlatan.

Ibrahimoviću je jako teško bilo kada je saznao da Siniša boluje od leukemije.

- Kada sam čuo tu vest, nisam imao snage da ga pozovem. Nekoliko dana je prošlo, pozvao sam ga i nisam bio u stanju da pričam. Na kraju je on mene uveravao da će sve biti kako treba. To je bilo posebno iskustvo, jer obično to ja radim drugima - rekao je Ibrahimović.

Autor: