Mesi i društvo na dočeku IZBEGLI TRAGEDIJU! Evo ko je sprečio NEVIĐENU KATASTROFU! (VIDEO+FOTO)

Na ulicama glavnog grada Argentine okupio se veliki broj navijača koji već dva dana slavi osvajanje titule prvaka sveta, a slike iz ovog grada najbolje pokazuju koliko su u oni zaluđeni fudbalom.

Igrači Argentine doputovali su u Buenos Ajres nakon čega su ušli u kabrio bus i slavlje po gradu je moglo da počne.

Sve to direktno prenosi nekoliko televizijskih kuća u Argentini, a jedna od kamera zabeležila je i neverovatan trenutak kada se slavlje Gaučosa moglo pretvoriti u katastrofu.

Messi, Di Maria, Paredes, Otamendi and De Paul almost got hit by the overhead cables… 😭😭😭



