Mateus: Mesi najbolji fudbaler 21. veka, Ronaldo najveće razočaranje na SP

Bivši nemački reprezentativac Lotar Mateus izjavio je danas da je fudbaler Pari Sen Žermena Argentinac Lionel Mesi najbolji igrač u 21. veku, prenosi "Bild".

Mesi je sa Argentinom osvojio titulu svetskog šampiona na Mundijalu u Kataru. Argentina je pre dva dana u finalu SP u Kataru pobedila Francusku posle boljeg izvođenja penala, a Mesi je proglašen za najboljeg igrača Mundijala.

Mateus, koji je sa Nemačkom 1990. osvojio titulu svetskog šampiona, tvrdi da je Portugalac Kristijano Ronaldo najveće razočaranje na Mundijalu.

"Ronaldo je svojim egom uništio sebe i Portugaliju. On je najveći krivac za neuspeh Portugalaca na SP. Nema sumnje da je Ronaldo jedan od najboljih fudbalera svih vremena i sjajan napadač, ali mora da se suoči sa činjenicom da nekada neće moći da bude u startnoj postavi", rekao je bivši nemački fudbaler.

Portugalija je u četvrtfinalu SP eliminisana od Maroka (0:1).

"Malo mi je žao Ronalda, jer on nekada nije svestan svog ponašanja i ega, koji može da uništi ceo tim. On je najveće razočaranje SP i sušta suprotnost od Mesija, koji je apsolutni pobednik. Mesi je to zaslužio, jer je dao meni i svim navijačima veliku sreću svojim kvalitetima i načinom igre. I to radi 17-18 godina. Za mene, Mesi je najbolji igrač u ovom milenijumu", zaključio je Mateus.