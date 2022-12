BEKERA DVA PUTA POKUŠALI DA UBIJU U ZATVORU! Opisao kroz kakav pakao je prošao i ko ga je čuvao!

Nekadašnji nemački teniser Boris Beker posle osam meseci je izašao iz zatvora, pa dobio pola miliona evra za ekskluzivnu ispovest za TV Sat 1.

Beker je završio iza rešeta zbog utaje poreza. Po izlasku iz zatvora otišao kod frizera kako bi se ofarbao u bakarno plavu boju. Proveo je osam meseci kao zatvorenik i kaznu je služio u dve ustanove. Ona prva je bio jedan od najgorih zatvora u Engleskoj.

- Tamo je bilo izuzetno prljavo i opasno. Od ubica do zlostavljača dece i dilera droge, sve je bilo tu. Noći su bile odvratne, kao u ludnici - otkrio je Beker, kao i da su dva puta pokušali da ga ubiju:

- Trojica zatvorenika, takozvanih "slušača", trebalo je da me štite. I možda su mi spasili život. U dva slučaja sam se plašio za svoj život. Najpre je ubica osuđen na doživotnu kaznu tražio novac od mene i ucenjivao me da će mi inače pokazati. U drugom zatvoru je neki drugi hteo da me ubije. Hteo je da mi "opere veš" i objašnjavao je šta će raditi sa mnom. Kasnije se taj zatvorenik pojavio, bacio se na zemlju, poljubio mi ruku i molio za oproštaj.

Boris je u zatvoru mogao da predaje engleski jezik i matematiku. Otkrio je i da su posete bile veoma retke i da Jirgenu Klopu, menadžeru Liverpula, nisu dozvolili da ga poseti.

- Klop je bio previše poznat - rečeno mu je.

Beker je zaplakao pred kamerama kada je otkrio da je devojci Lilijan rekao da ne mora da ga čeka dok je on unutra. Ali, ostala je uz njega. Njegova deca i devojka Lilijan Monteiro bili su sve vreme uz njega.