HIT PRIČA O KOJOJ ĆE SE DUGO GOVORITI! Nakon dva meseca papirić sa MOĆNOM PORUKOM stigao do Mesija - EVO O ČEMU SE RADI! (FOTO)

Pored svih igrača, navijača, cele nacije, ovaj podvig posebno značiLionelu Mesiju, jer mu je samo Zlatna boginja falila u zavidnoj karijeri. Od samog početka šampionata, u taboru Argentinaca vladala je fenomenalna atmosfera, čemu svedoči jedna fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama.

Naime, Rodrigo De Pol je dva meseca pre početka Svetskog prvenstva na jednom papiriću napisao moćnu poruku, i sakrio u sobi Lionela Mesija, tokom reprezentativne pauze.

Papirić je na kraju završio i u Dohi, a De Pol je posle finala pokazao Mesiju poruku o kojoj sada bruji ceo svet.

De Paul publishes a picture of a paper in which he writes: “I am Rodrigo De Paul (7)”, “Now we are on 9/18/2022. I sign this paper and say that we will win the World Cup two months from now.”



