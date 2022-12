NIJE HEROJ SAMO NAJBOLJE MUNDIJALSKE PRIČE: Svet bruji o NEVEROVATNOM GESTU Marokanca koji je mogao da bira jaču reprezentaciju!

Fudbaler Čelsija je odlučio da se odrekne bonusa do kog su on i saigrači stigli plasmanom u polufinale.

Prema informacijama koje je preneo i američki "NBC", Zijeh je kompletan iznos od 260.000 evra, uplatio u humanitarne svrhe odnosno siromašnima u Maroku.

- Naravno da ću donirati zaradu sa Svetskog prvenstva siromašnima kojima je potreban novac. Nisam izabrao da igram za Maroko zbog novca, doneo sam taj izbor iz srca - rekao je Zijeh, a preneo "NBC".

Nekadašnji fudbaler Ajaksa je rođen 1993. godine u gradiću Dronten u Holandiji. Njegov otac je Holanđanin, a majka Marokanka. Igrao je za mlađe kategorije reprezentacije Holandije, ali je odlučio da debituje za A tim

“Of course I will donate all my #WorldCup earnings to poor people in need of it. I didn't choose to play for Morocco for money I made that choice from my heart.”



