Inijesta: Bilo bi lepo da Ćavi i ja vodimo Barselonu, ali je to komplikovano

Bivši španski fudbalski reprezentativac Andres Inijesta priznao je danas da postoje male šanse da se priključi Ćaviju Ernandezu u stručnom štabu Barselone, prenosi "Marka".

Inijesta i Ćavi su zajedno igrali u Barseloni. Ćavi je sada trener katalonskog kluba, dok Inijesta igra za Visel Kobe. "Mislim da je to vrlo teško. Ljudi zamišljaju razne stvari, jer su nas godinama gledali kako zajedno igramo. Bilo bi zaista lepo i dobro, ali tako nešto je komplikovano. On je trener, a ja sam još aktivan fudbaler. To je teško spojiti. Važno je da Ćavi radi svoj posao i da vrati Barselonu tamo gde zaslužuje da bude", rekao je Inijesta. On je posetio trening Barselone tokom pauze zbog Svetskog prvenstva u Kataru. "Uveren sam da Barselona ove sezone može da osvoji titulu. Pali su u Ligi šampiona, bio je to udarac za sve, ali ostali su u drugim takmičenjima. U La Ligi dobro stoje, ima još mnogo mečeva, ali sam uveren da će osvojiti titulu. Sa Realom će se boriti do kraja. Tu je i Sosijedad, Betis, nije lako u La Ligi. Visok je nivo takmičenja. Međutim, Barselona mora da održi visok nivo", zaključio je Inijesta.