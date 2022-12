ŠUT KARTA ZA ARGENTINSKOG PROSTAKA: Španac nema milosti za Martineza - njegov postupak je naljutio sve u Engleskoj! (FOTO)

Prilikom dodele "Zlatne rukavice" Emilijano Martinez je nepristojnim gestikulacijama zgrozio ceo svet. Zbog toga je danima meta kritika, a čini se da i u njegovom klubu Aston Vili uopšte nisu oduševljeni viđenim, niti će mu progledati kroz prste posle svega.

Menadžer Aston Vile Španac Unai Emeri izjavio je da nije zadovoljan ponašanjem Emilijana Martineza. Španski list i portal "Fichajes" piše da je trener odlučio da Argentinca stavi na transfer listu. Između njih dvojice vladaju zategnuti odnosi, još od pre dva meseca i dolaska Emerija na klupu Aston Vile umesto Stivena Džerarda.

