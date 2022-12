ODRŽANA SEDNICA IO FSS: Vodilo se računa o svakom trošku! Ostvarili smo VELIKU ZARADU! Usvojeni SVI IZVEŠTAJI

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je sednica Izvršnog odbora kojom je predsedavao Nenad Bjeković, zamenik predsednika FSS.

Izdvajamo najvažnije odluke.

Usvojen je izveštaj Stevana Stojanovića, direktora „A“ reprezentacije, o radu i rezultatima našeg najboljeg nacionalnog tima u periodu od dolaska Dragana Stojkovića na mesto selektora Srbije do poslednje akcije reprezentacije, učešća na Prvenstvu sveta u Kataru. Članovi Izvšnog odbora su zaključili da je ostvaren projektovani cilj a to je plasman na SP. Pored toga, ostvaren je i uspeh u Ligi Nacija pobedom u diviziji B i plasmanom u elit grupu najboljih evropskih selekcija. Time je ostvaren i plasman u potencijalni plej of za Evropsko prvenstvo.

Izvršni odbor je doneo odluku o direktnoj finansijskoj pomoći regionima za programske aktivnosti u 2023. godini u iznosu od 27 miliona dinara.

Doneta je i odluka o raspodeli UEFA sredstava solidarnosti u iznosu od 2.506.000 evra po kojoj će 14 klubova Super lige dobiti po 179.000 evra. U isto vreme doneta je i odluka o raspodeli UEFA sredstva solidarnosti za sedam klubova Sušper lige za žene u iznosu 74.564 evra odnosno 10.652 evra po klubu. Takođe, odlučeno je da se i deo nagrade ostvarene plasmanom na Svetsko prvenstvo solidarno podeli i ženskim klubovima Super i Prve lige Srbije (ukupno 18 klubova).

Jovan Šurbatović, generalni sekretar FSS prezentovao je članovima IO FSS detaljan finansijski izveštaj, sa svim pojedinačnim prihodima osvarenim od plasmana na Prvenstvo sveta, odnosno svim pojedinačnim troškovima. Ukupni prihodi su 11.853.364 dolara, a rashodi 7.751.398,78 dolara. Ostvarena je dobit u iznosu od 4.101.965,22 dolara. Članovi IO su usvojili izveštaj i sa zadovoljstvom konstatovali da su ostvareni zavidni prihodi, a da se istovremeno vodilo računa i o svakom utrošku, te je tako i čista zarada koju je ostvario savez više nego značajna.

Za selektora ženske „A“ reprezentacije Srbije imenovan je Dragiša Zečević, a za selektora ženske kadetske selekcije (U17) postavljen je Aleksandar Petrović.

Izvršni odbor FSS izabrao je dobitnike prestižnog priznanja FSS – Zlatna lopta. Drugi put uzastopno, a treći put u karijeri, Dragan Stojković primiće nagradu za najboljeg trenera Srbije. Nagrada za najboljeg fudbalera odlazi u ruke Aleksandra Mitrovića koji iza sebe ima sjajnu godinu na klupskom i reprezentativnom planu. U konkurenciji dama, Zlatnu loptu Srbije za 2022. godinu zaslužila je Jovana Damjanović koja je ostavila zapažen trag i u dresu minhenskog Bajerna.

Izvršni odbor je usvojio i Finansijski plan za 2023. godinu.

Izvršno odbor je doneo Pravilnike o licenciranju klubova Super lige za učešće u evropskim takmičenjima, kao i Pravilnike o licenciranju za učešće u Super ligi. Doneta je odluka na zahtev FIFA klirinške kuće o obaveznoj preregistraciji igrača koja mora biti sprovedena do 13. januara 2023. godine.

Tončev upao na sednicu

Burno je bilo u Staroj Pazovi, na sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije.

Stevan Stojanović, sportski direktor A reprezentacije Srbije, predstavio je izveštaj oko Mundijala u Kataru. Sednici je prisustvovao i isključeni član IO Novica Tončev, nekadašnji blizak saradnik bivšeg predsednika Saveza Slaviše Kokeze.

Novica Tončev je došao u Staru Pazovu, ali nije imao pravo da bude prisutan na sednici Izvršnog odbora, jer je supendovan 2. septembra i nije dobio pozivnicu, piše Sportklub.