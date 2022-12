NEMOJTE SADA DA JE PUŠTATE...! Mihajlovića je ova pesma svaki put RASPLAKALA, evo koji stihovi su ga UVEK podsećali na oca!

Dobro je poznato da je proslavljeni fudbaler Siniša Mihajlović bio jedan veliki emotivac.

Siniša Mihajlović napustio nas je 16. decembra nakon duge i teške borbe sa leukemijom. Mnogo je pobeda na fudbalskom terenu Miha odneo, ali u najvažnijoj životnoj utakmici nije izdržao.

Siniša je mnogo voleo, i mnogo je bio voljen, a nebrojano puta je govorio o svom privatnom životu.

Pre nekoliko godina dok je gostovao u jednoj emisiji, Miha je otkrio zbog koje pesme se uvek rasplače.

- Gledam film na TV-u, pa se rasplačem. Kad čujem pesmu 'Ne klepeći nanulama', to je omiljena pesma mog pokojnog ćaleta, onda se rasplačem. Moj pokojni ćale je bio Bosanac, on je mnogo voleo tu pesmu, mislim da je Nedžad Salković je pevao. Svaki put plačem kad je čujem, to je jače od mene. To je jače od mene, ali nemojte sada da je puštate - kazao je Mihajlović u emisiji "Ljudi" koja se emitovala na B92.

