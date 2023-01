ZVEZDAN TERZIĆ U NOVOGODIŠNJEM INTERVJU ZA PINK.RS: Najlepša uloga u ovoj godini mi je bila uloga dede!

Iza generalnog direktora Crvene zvezde, Zvezdana Terzića, je uspešna godina i privatno i poslovno, osvojena dupla kruna u fudbalu i unuče su upotpunili njegovu sreću, bilo je mnogo razloga za slavlje, pa se ne bi bunio da ista bude i 2023. godina.

Kako bi ste opisali 2022. godinu i na profesionalnom i na privatnom planu?

- Crvena zvezda je bila dominantna i u 2022. Osvojena je dupla kruna, što je i bio prvobitni cilj na startu sezone, obezbedili smo i šestu godinu uzastopno učešće u evropskom takmičenju. Međutim, bilo je promena u toku same sezone, na mesto šefa stručnog štaba je došao Miloš Milojević, dok je Dejan Stanković napustio klub, posle veoma uspešne saradnje koju smo imali. Izostali su malo bolji rezultati u evropskim utakmicama koje navijači Crvene zvezde očekuju, navikli smo ih da pobeđujemo i znatno jače protivnike. Kada sumiramo celokupnu godinu u domaćem prvenstvu smo ponovo dominantni sa deset bodova prednosti, hrabro koračamo ka grupnoj fazi Lige šampiona, to je nešto što nas sve raduje i pokazatelj da smo na dobrom putu. Na privatnom planu je 2022. godina bila takođe uspešna, bilo je mnogo razloga za slavlje, ne bih se bunio da ista bude i 2023.

Čini se da Zvezdi ide na svim poljima, sad je u centru pažnje košarka, Duško Ivanović, ali i pobeda u prvom Evroligaskom večitom derbiju. Zvezda piše istoriju…

- Kao što sam i rekao odmah posle večitog derbija u Evroligi, momci su ispisali nove stranice istorije. Sa dolaskom Duška Ivanovića osetila se promena koja je uticala na rezultate koje beleže. Vezane pobede u Evroligi, trijumf na prvom večitom derbiju u istoriji pred navijačima protivničke ekipe su samo neki od rezultata koje su postigli u prethodnom periodu. Čestitam im na izvanrednim izdanjima, očekujemo od njih da budu pravi i u nastavku sezone i verujemo da mogu da se zadrže među osam najboljih ekipa.

Nedavno je obeležena 31. godina od kada je Zvezda postala svetski klupski prvak. Da li danas imamo pravo na takve snove?

- Obeležena je 31 godina od najvećeg uspeha srpskog klupskog fudbala, na koji smo ponosni ne samo mi u Crvenoj zvezdi i zvezdaši, već cela nacija. Radost koja nam je priređena te 1991. godine se ne može opisati rečima. Međutim od tada su se mnoge stvari promenile, određeni klubovi su mnogo odskočili u poređenju sa ostalim. Godinama su ulagali u fudbal, što ne može baš da se kaže za Srbiju koja je devedesetih bila van svih sportskih tokova. Rezultati se vide, nerealno je govoriti o osvajanju nekog evropskog takmičenjima u ovim uslovima, bar ne za sad.

Ovu godinu definitivno je obeležio fudbal i Svetsko prvenstvo u Kataru. Kako vidite nastup Srbije, da li smo mogli više, ko je od reprezentacija najveće iznenađenje, a ko vas je razočarao?

- Rekao sam i pre prvenstva ukoliko se utakmice u grupi odigraju na nivou koji je potreban za takvu vrstu takmičenja kao što je Svetsko prvenstvo, imaćemo čemu da se nadamo. Međutim, to nismo uradili onako, kako je trebalo i kako po potencijalu možemo. Svima je jasno da smo ne samo mogli, već i morali više i da je nacija to očekivala. Ja ne zelim da ulazim u šire analize, ali svakako ih organi saveza moraju uraditi na ozbiljan način. Maroko je verujem svima pozitivno iznenađenje, doći do polufinala Svetskog prvenstva je ozbiljan rezultat, dok mislim da je Brazil morao bolje. Radi se o ekipi koja u timu ima vanserijske fudbalere, njihova druga ekipa je kvalitetnija od mnogih reprezentacija, morali su bolje na ovom Svetskom prvenstvu.

Kakav će biti fudbal u Srbiji u 2023. godini?

- Biće dobar, naša liga je potcenjena, iako smo je doveli na poziciju da bude 13. u Evropi. Crvena zvezda je prethodnih godina bila izuzetno dominantna i po kvalitetu nijedan tim nije mogao da se nosi sa našom ekipom. Verujem da će se svi klubovi pojačati u zimskom prelaznom roku i da ćemo gledati bolji fudbal u predstojećem nastavku takmičenja.

Ove godine se vaša porodica proširila. Kako se snalazite u ulozi dede?

- Odlično, nije mi strana ta uloga, koja je jedna od najlepših. Prisetio sam se dana kada su moja deca bila mala. Trudim se da svaki slobodan trenutak provodim sa unučićima, pa će nam novogodišnji i božićni praznici dobro doći, kako bismo se svi zajedno okupili i uživali u pravoj porodičnoj atmosferi.

Gde volite da provedete novogodišnju noć i praznike?

- Uglavnom je moj izbor bio Beograd. Nemam previše vremena za odmor u ovo doba godine i u skladu sa tim se trudim da to bude jednostavna organizacija u krugu prijatelja i porodice.

Kakve su vam želje za narednu godinu?

- Pre svega da budemo zdravi, srećni i uspešni. Crvena zvezda da nastavi da dominira, da u Evropi budemo konkurentni i da osvojimo duplu krunu.

Šta bi ste poželeli našim čitaocima?

- Srećni novogodišnji i božićni praznici, da vas u 2023. godini prate samo ljubav, zdravlje i veselje.