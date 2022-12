Gvardiola: Pobeda protiv Lidsa je kompliment za sve fudbalere Mančester sitija

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola pohvalio je danas fudbalere svog tima posle pobede nad Lidsom rezultatom 3:1 u meču 17. kola engleske Premijer lige, prenose britanski mediji.

Mančester siti je sinoć stigao do 11. trijumfa u Premijer ligi na 15 utakmica. Ovo je bio prvi meč "građana" posle pauze zbog Svetskog prvenstva u Kataru.

"Bilo je teže u drugom nego u prvom poluvremenu, tako je meni izgledalo. Propuštene prilike su deo svakog meča. Ali, pobeda na ovom stadionu, protiv tima koji može sjajno da igra protiv ekipa kao što su Arsenal i Liverpul, je zapravo kompliment za igrače koji se tek vraćaju nakon pauze zbog Mundijala. Posle SP, niko ne zna kako će ko reagovati, ali mi smo danas sa loptom bili odilični", ocenio je menadžer Mančester sitija.

Gvardiola je rekao da Erling Haland nije dostigao najbolji nivo forme pošto se još nije oporavio od povrede stopala. Norveški napadač je na ovoj utakmici postigao dva gola.

"Oduševljeni smo zbog toga koliko je skroman, uz toliku reputaciju koju ima. Izuzetan momak, radna etika, on je velika pretnja svakoj protivničkoj ekipi. Uvek je na pravom mestu u pravo vreme, zasta je dobar. Mislim da još nije na najboljem nivou zbog povrede, nije mu lako da pomera to veliko telo, ali što više minuta bude igrao, biće bolji", istakao je Gvardiola.

On je prokomentarisao i igru engleskog reprezentativca Džeka Griliša.

"Griliš je imao dve briljantne asistencije. Kada Džek i Rijad Marez mogu da imaju loptu, onda imamo pravi tempo. Ali, i pored toga moramo da postižemo golove. Važno je da se koriste šanse, to je mentalno pitanje. Znamo sa treninga šta on može i za šta je sposoban. On nije napadač, ali veona dobro može da daje golove. Samo sebi treba da kaže - daću gol. Kada se to desi, davaće golove", rekao je Gvardiola.

Mančester siti se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli Premijer lige sa pet bodova manje od prvoplasiranog Arsenala.