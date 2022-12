Mbape: Preživljao sam teške trenutke posle poraza u finalu SP

Fudbaler Pari Sen Žermena i francuski reprezentativac Kilijan Mbape ponovio je danas da mu je teško pao poraz od selekcije Argentine u finalu Svetskog prvenstva u Kataru.

Argentina je 18. decembra u finalu Mundijala posle boljeg izvođenja penala savladala Francusku. Mbape je sinoć u 96. minutu iz penala doneo pobedu PSŽ-u protiv Strazbura (2:1) u meču 16. kola francuskog prvenstva. "Preživljao sam teške trenutke posle poraza u finalu SP. Mislim da to nikada neću svariti. Nije moj klub kriv što sam sa Francuskom izgubio finale Mundijala. Sada sve moram da dam za PSŽ. Dobar je osećaj vratiti se pobedi, vezi sa klubom, navijačima, saigračima. Razgovarao sam sa trenerom pre finala i rekao sam mu da ću se, bez obzira na rezultat, vratiti posle turnira, pošto sam se osećao dobro i želeo da nastavim da igram, pošto imamo dve važne utakmice", rekao je Mbape. On je istakao da je posle finala SP razgovarao sa klupskim saigračem i kapitenom argentinske selekcije Lionelom Mesijem. "Pričali smo, čestitao sam mu pobedu. On ceo život želi da osvoji SP. I ja isto želim, ali sada nisam uspeo. Uvek morate da ostanete dobar fudbaler. Sačekaćemo Lea da se vrati i nastavi da postiže golove i dobija utakmice", dodao je Mbape. Fudbaler PSŽ-a nije želeo da komentariše uvrede, koje je Mbapeu i Francuzima posle finala uputio golman argentinske reprezentacije Emilijano Martinez. "Moraš uvek kao igrač da budeš fer, a njegove proslave nisu moj problem. Ne trošim energiju na tako beznačajne stvari. Najvažnije je da dam najbolje od sebe za moj klub", naglasio je fudbaler PSŽ-a. Trener šampiona Francuske Kristof Galtije potvrdio je da između Mbapea i Mesija nema sukoba. "Mesi i Mbape su se rukovali posle finala SP. Između njih postoji veliko poštovanje. To je ono što mi je važno", naveo je Galtije.