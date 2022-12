SRBIJA SE OPRAŠTA OD BRAZILCA: Oglasili se iz FSS-a, Partizana, Zvezde (FOTO)

- Tužan dan za fudbal. U 83. godini preminuo je jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Poslednji pozdrav - objavljeno je na Instagram profilu FSS.

Zvezda se takođe oglasila na Instagramu konstatacijom da je fudbal izgubio svog kralja.

- Ljubitelji fudbala sa prostora stare Jugoslavije imali su priliku da vide majstorije čuvenog Pelea 10. septembra 1969. godine kada se Zvezda sastala sa ekipom santosa. Naši fudbaleri su sjajno igrali i uspešno paroirali tada najboljem timu na svetu, a Pele je bio oduševljen gostoprimstvom i igrom našim momaka. Pele ej imao i samo reči hvale za treću Zvezdinu zvezdu Dragana Džajiča i oslovljavao ga je kao fudbalera svetske klase. Legendarni brazilski fudbaler nikada neće biti zaboravljen , a o njegovim majstorijama će se još dugo pročati među ljubiteljima fudbala - naveli su iz Zvezde.

Partizan se od Pelea oprostio na Tviteru.

Napustio nas je velikan svetskog fudbala - Edson Arantes do Nascimento. Čuveni Pele umro je u 82. godini života.



Football legend, Edson Arantes do Nascimento, left us. Iconic Pelé died at the age of 82. #brazilianfootballconfederation