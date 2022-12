SAMO ZBOGOM NEĆE BITI DOVOLJNO! Ronaldo se oprostio od Pelea - njegove reči teraju suze na oči (FOTO)

Kristijano Ronaldo oprostio se od legendarnog brazilskog fudbalera Pelea koji je umro u 83. godini života.

"Moje najdublje saučešće celom Brazilu, a posebno porodici gospodina Edsona Arantesa do Nasimenta. Samo 'zbogom' večnom kralju Peleu nikada neće biti dovoljno da izrazi bol koji trenutno obuhvata ceo fudbalski svet. Inspiracija za milione, referenca od juče, danas, zauvek. Naklonost koju je uvek pokazivao prema meni bila je recipročna u svakom trenutku koji smo delili, čak i iz daljine. Nikada neće biti zaboravljen i sećanje na njega će zauvek živeti u svakom od nas, zaljubljenike u fudbal. Počivaj u miru kralju Pele", piše u objavi Ronalda.

Jedan od najboljih fudbalera sveta, a po mnogima i najbolji, već sa 17 godina debitovao je za selekciju Brazila. To je bilo 1958. godine kada su "karioke" osvojile prvu titulu svetskog prvaka u Švedskoj. To je činio još dva puta - 1962. u Čileu i 1970. u Meksiku. Za "selesao" je odigrao 91 utakmice i postigao 77 golova, a rekord po broju postignutih pogodaka za Brazil ni do dan danas nije oboren.

Od reprezentacije Brazila se oprostio 18. jula 1971. godine na prijateljskoj utakmici protiv Jugoslavije.

U karijeri je igrao za Santos od 1956. do 1974. godine i za ovaj klub je na teren istrčao 638 puta i postigao 619 golova, dok je godinu dana proveo u Njujork Kosmosu za koji je na 56 nastupa postigao 31 pogodak.

Kraj veličanstvene karijere je objavio 1. oktobra 1977. godine na prijateljskoj utakmici dva kluba za koje je igrao.

Umro je u bolnici u Sao Paulu posle duge i teške bolesti.

Autor: