Moć arapskih para: Evo koliko će Kristijano Ronaldo zaraditi svake sekunde, minuta, sata i dana

Prema ranijim informacija, Ronaldo će nakon igračke karijere još pet godina biti ambasador tamošnjeg fudbala, ali i zajedničke kandidature Saudijske Arabije, Egipta i Grčke za organizaciju Mundijala 2030. godine.

Kako prenosi CBS Sports, Ronaldo će po sezoni zarađivati oko 75 miliona evra. Ali, veliki novac čeka Portugalca od komercijalnih ugovora, marketinških prava i ostalih dogovora koje je sklopio sa klubom. Tako se ugovor procenjuje na oko 100 miliona evra po sezoni.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC