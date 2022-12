Ovako je govorio Ronaldo: Želim da završim karijeru dostojanstveno, ne u Dubaiju, Kataru ili SAD

Sada kada je Ronaldo našao sebi još jedno sanjano uhlebljenje potpisom istorijskog ugovora u Saudijskoj Arabiji, zgrnuo kamaru novca, fudbalski svet polemiše o motivima koji su elitnog fudbalera, ikonu sporta, jednog od najvećih u istoriji, naterali da ode u pustinjsku državu.

Ok, novac je u pitanju, jasno je to svakome, Ronaldu je ostalo još malo godina do kraja karijere i rezon kojim se vodi, kojim bi se svako vodio, je više nego logičan: valja, dok se može, unovičiti sve što on nosi kao marketinški potencijal, ali i kao fudbalska legenda koja i dalje ima šta da pokaže na terenu.

Međutim, da ste Kristijana Ronalda iz 2015. godine pitali da li bi prešao u Saudijsku Arabiju i tamo završio karijeru, on bi vam, tada još u naponu snage, kategorički rekao "ne".

E upravo se po društvenm mrežama deli Ronaldov snimak od pre sedam godina, tada je u intervjuu novinaru Džonatanu Rosu rekao da nikad ne bi karijeru završio u "SAD, Kataru ili Dubaiju", jer kako je rekao, želi dostojanstven kraj svog opusa.

Evo šta je tačno rekao tada:

- Razmišlljam da želim da završim na top nivou, dostojanstveno. U dobrom klubu. To ne znači da odlazak u SAD, Dubai ili Katar nije dobar, ali tamo ne vidim sebe - izjavio je Portugalac.

In 2015, Cristiano Ronaldo spoke about his desire to finish his career at the top level. pic.twitter.com/A0evhhsQAs — ESPN FC (@ESPNFC) 30. децембар 2022.

Ali stvari su se u međuvremenu drastično izmenile u svetskom fudbalu, najjači igrači su postali upravo investitori sa Bliskog Istoka i očas posla imali smo Mundijal u Kataru, najave da će Saudijska Arabija organizovati Svetsko prvenstvo 2030. godine, a upravo je prelazak ronalda u tu državu i najjaći adut Saudijaca u toj nameri.

Kristijano je možda imun na novac, ali očito nije imun na novac koji je dobio od Saudijaca. Te 2015. godine verovatno nije mogao ni da sanja da će mu neko u 38. godini ponuditi 170.000.000 evra za dve sezone.

Pa kako čovek da se ne predomisli.