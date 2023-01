ZABORAVITE RONALDA, SPREMA SE ATOMSKA BOMBA! Mesi potpisuje za večitog rivala? Procurela slika dresa

Njihovo rivalstvo je jedno od najvećih u istoriji sporta uopšte. Dugo godina su u Španiji bili direktni rivali, a prema pojedinim izvorima to bi moglo da se ponovi i daleko van Evrope - u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldo je nedavno potpisao najveći ugovor u istoriji fudbala, za dve sezone u Al Nasriju će primiti 200 miliona evra. No, njegov rekord bi već za koji mesec mogao da bude oboren. Večiti rival Al Nasrija, ekipa Al Hilala u svojim zvaničnim prodavnicama je počela da prodaje dres sa Mesijevim imenom i brojem 10!

Al Hilal nema ama baš nikakav problem sa novcem, pošto ga podržava vlada Saudijske Arabije, pa praktično mogu da plate Mesija koliko god ovaj bude tražio.

🚨 Lionel Messi's shirt at Al Hilal's official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. 👀🧐 pic.twitter.com/fpDMpJMDLS