Trener Al Nasra: "Ronaldo? Hteo sam prvo da dovedem Mesija odmah iz Dohe"

Pre nego što je Ronaldov transfer i zvanično potvrđen, od Garsije su tražili da prokomentariše dolazak Portugalca i svi su ostali u čudu nakon njegovih reči.

Verovatno i sam Kristijano ukoliko je gledao izlaganje, mada je Francuz vrlo brzo dao do znanja da je u pitanju šala.

- Ronaldo? Hteo sam prvo da dovedem Lea Mesija direktno iz Dohe - rekao je Garsija, a potom je krenuo da se smeje.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."



