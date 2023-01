Groblje od 32 sprata: Na 9. će sahraniti Pelea, a tu su 16.000 grobova, kafić i tropska bašta

Memorijal Necropol Ekumenica je brazilsko groblje smešteno u Santosu, u brazilskoj državi Sao Paulo.

Njegova izgradnja je počela 1983. godine, a prva sahrana je bila 28. jula 1984. godine.

Groblje je visoko 32 sprata i zauzima ukupno 1,8 hektara zemlje i sadrži oko 16.000 grobova.

Danas se ovo groblje uzdiže skoro 4.108 metara i sadrži 14.000 grobnih svodova.

Pele will be buried at the Memorial Necrópole Ecumênica on Tuesday, January 3. The Memorial Necrópole Ecumênica is the world’s tallest cemetery. It is 32 stories high and occupies a total of 1.8 hectares of land. It contains about 16,000 graves. pic.twitter.com/hpyi1jY5Jg