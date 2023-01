SAHRANJEN PELE! KRALJ FUDBALA ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK: Brazil se u SUZAMA oprostio od IKONE! (VIDEO)

Najpre je održano opelo, a zatim je povorka krenula ulicama Santosa do obližnjeg groblja na kojem je sahranjen u krugu porodice.

Mnogima je bila čudna činjenica da je kovčeg postavljen na vatrogasno vozilo, ali je to u Brazilu tradicija i svojevrsna počast koju je imai i čuveni Garinča kada je preminuo pre 40 godina.

Pele arrives at his family’s house on Canal 6 in Santos. Thousands pack the narrow streets to pay their respects. Pele’s 100 year old mother, who is in poor health, is just inside window. pic.twitter.com/TXAw1qvuaf