Arteta: Imali smo skandalozno suđenje na meču sa Njukaslom

Menadžer Arsenala Mikel Arteta izjavio je da je londonski klub oštećen na meču 19. kola Premijer lige protiv Njukasla, prenose britanski mediji.

Arsenal i Njukasl su sinoć odigrali bez golova, a "tobdžije" se nalaze na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa osam bodova prednosti u odnosu na Mančester siti. "Izuzetno sam ponosan na svoje momke. Dominirali smo i kontrolisali sva dešavanja na terenu. Nedostajala nam je jedino ta iskra u završnoj trećini. Imali smo toliko situacija da postignemo gol. A bila su i ta dva penala za nas. Sudije su donele dve skandalozne odluke da ne dosude penale za Arsenal. Mislim da su u oba slučaja postojali uslovi za najstrožu kaznu", rekao je Arteta. On tvrdi da je sudija morao da svira penal, pošto je Gabrijel oboren u šesnaestercu Njukasla. Arteta navodi da je drugi put penal za Arsenal morao da bude dosuđen u finišu utakmice kada je jedan fudbaler Njukasla igrao rukom u svom šesnaestercu. "Za mene je situacija jednostavna. Govorim o onome što sam jasno video. Trebalo je dobijemo dva penala. Ali svakako sam ponosan na posao koji smo uradili. Malo nam je nedostajalo, šteta zbog toga. Njukasl je želeo da igra tako kako je igrao. Međutim, nisam video da su imali takvu postavku protiv nekog drugog protivnika. Sačuvali smo mrežu, to je dobar učinak. Idemo dalje, želeli smo pobedu, nismo uspeli, šta je tu je", rekao je menadžer Arsenala. On je istakao da bi voleo da se londonski klub pojača u zimskom prelaznom roku. "Istina je da nemamo mnogo opcija u napadu. Da li ćemo da budemo aktivni na tržištu? Uvek pokušavamo da unapredimo tim, za nas je svaki prelazni rok važan", rekao je Arteta. Arsenal će u narednom kolu Premijer lige gostovati Totenhemu.