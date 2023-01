MITROGOL POSTAVLJA NOVE REKORDE - Aleksandar Mitrović je najefikasniji fudbaler na Ostrvu! SRBIN JE NAJBOLJI!

Sa druge strane, engleski mediji pobrinuli su se da ukažu na Mitrovićeve golgeterske sposobnosti. Prema statističkim podacima portala "Opta Analyst" napadač srpske fudbalske reprezentacije najefikasniji je fudbaler u sve četiri lige u periodu od sezone 2021. do 2022. U prošloj i ovoj sezoni Aleksandar Mitrović je na 59 odigranih utakmica dao čak 54 gola.

Statistički gledano na sve četiri lige Engleske, Aleksandar Mitrović je ubedljivo na prvom mestu. Slede ga Vil Kin, napadač Vigana, koji je na 69 mečeva dao 35 golova i Škotlanđanin Ros Stjuart, centarfor Sanderlenda, sa učinkom od 35 golova na 60 utakmica. Tandem iz Premijer lige Hari Kejn i Mohamed Salah nalazi se na začelju liste. Napadač Totenhema je osmi sa 30 golova na 54 utakmice, a krilo Liverpula je deveti sa istim brojem pogodaka, ali na 52 utakmice.

