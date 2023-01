POBEDU POSVETIO MIHI! Stanković se prekrstio, pogledao uvis i podigao ruku ka na nebu

Posvetio je pogodak i pobedu svom "ćaletu", kako je zvao Sinišu

Dejan Stanković je sjajno započeo 2023. godinu, pošto je njegova Sampdorija pobedila sa 2:1 na gostovanju Sasuolu.

Trijumf Dekijevoj ekipi doneli su Gabijadini i Auđelo golovima u 25. i 28. minutu, dok je Berardi samo ublažio poraz Sasuola golom u 64. minutu.

Stankoviću je ovaj meč bio posebno emotivan, jer je prvi u kojem vodi ekipu nakon smrti velikog prijatelja Siniše Mihajlovića.

Nakon drugog gola Auđela, Stanković se prekrstio pogledao ka nebu i podigao ruku uvis.

Mnogima je to bio znak da je gol posvetio svom prijatelju Siniši Mihajloviću, a on je i potvrdio da je to tako i da je gol posvećen njemu.

Da li ste posle gola razmišljali o Mihajloviću?

- U pravu ste, mislio sam na Sinišu - potvrdio je Stanković posle meča.

Autor: