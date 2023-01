KRISTIJANO RONALDO U DUPLOM PROBLEMU - Georgina i slavni Portugalac krše ZAKON Arabije: Nije ni zaigrao, a na pomolu novi SKANDAL!

Tako se sada postavlja pitanje hoće li saudijske vlasti kazniti Kristijana i njegovu verenicu Georginu zbog kršenja tamošnjih zakona.

Naime, Kristijano Ronaldo i Georgina nisu venčani, a prema zakonima Saudijske Arabije nije dozvoljeno da nevenčani par živi zajedno.

Ipak ima nade za Portugalca.

"Iako zakon i dalje zabranjuje zajednički život bez braka, vlasti su počele zatvarati jedno oko na takve slučajeve, posebno kada su u pitanju stranci. Naravno, ako se dogodi neka kriminalna radnja, onda će vlast reagovati", rekao je jedan saudijski advokat koji je želio ostati anoniman.

