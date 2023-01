NOVI PEH ZA PLAVCE - Golman Čelsija odsustvuje zbog operacije prsta

Mendi je slomio prst na treningu ove nedelje i biće na rehabilitaciji dok se potpuno ne oporavi.

Senegalski golman je 2020. godine iz Rena došao u Čelsi za koji je odigrao 104 utakmice, ali je izgubio mesto u timu, pa je sada prvi golman Kepa Arisabalaga.

Edouard Mendy has undergone an operation on a fractured finger sustained in training this week.



