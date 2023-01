'SINIŠA MIHAJLOVIĆ - ZAUVEK U NAŠIM SRCIMA' Emotivan oproštaj navijača Lacija od našeg Mihe (VIDEO)

Legendarni srpski fudbaler i trener preminuo je 16. decembra posle duzge borbe sa leukemijom, a sahranjen je u Rimu uz odavanj pošte od strane bivših i sadašnjih igrača i funlcionera Lacijala.

Da ga nikada neće zaboraviti potvrdili su još jednom, pred početak utakmice Serije A u kojoj je Lacio dočekao Empoli.

Na semaforu je emitovan video u Mihinu čast a za to vreme sa tribina se orilo njegovo ime. Viđeni su i brojni baneri i zastave sa likom Mihe i porukama upućenim našem legendarnom asu.

A fitting tribute, for a legend who will always live on in our hearts 🕊️



Forza Siniša Mihajlović 💙#LazioEmpoli | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/D1NYXUXr8b