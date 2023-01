Saudijci zažmurili kod jednog velikog problema sa Ronaldom

Saudijci morali da pređu preko svojih zakona da bi doveli Portugalca u Al Nasr.

Da bi Kristijano Ronaldo zaigrao u Saudijskoj Arabiji, tamošnje vlasti su morale da zažmure kod jednog veoma važnog pravila.

Naime, Portugalcu je dozvoljen život sa partnerkom Heorhinom Rodrigez pod istim krovom, iako prema propisima saudijskog kraljevstva to nije moguće ako muškarac i žena nisu u braku.

Pored ovog veoma važnog uslova, "ronaldomanija" je postala moguća kada je Portugalcu omogućen lični supermarket, privatno obezbeđenje, tri restorana koja su prilagođena samo njegovoj ishrani, dve teretane i olimpijski bazen,

Ronaldo je postao najplaćeniji sportista u istoriji, jer se nezvanično tvrdi da će po sezoni dobijati 200 miliona evra do 2025. godine. Portugalac nije mogao da debituje u petak, ali je vrlo moguće da će njegov debi uslediti sledeće subote. Do tada, Saudijska Arabija čini sve da se on i njegova porodica osećaju prijatno.

Počev od rezidencije, na luksuznom imanju vrednom 14 miliona evra sa dve teretane, dva fudbalska terena, košarkaškim terenom i olimpijski bazen. Sve je to moglo da padne u vodu da vlasti nisu odlučile da zažmure i dozvole Ronaldu i lepoij heorhini život pod zajedničkim krovom, suprotno zakonima Saudijske Arabije koji to dozvoljvavaju samo supružnicima u braku.