OBRAČUN NA FUDBALSKOM TERENU: Tuča bivšeg asa Partizana i napadača Barse šokirala publiku, pogledajte snimak BRUTALNOG SUKOBA!

Katalonci su sinoć stigli do veoma bitne pobede, pa se sada nalaze na prvom mestu na tabeli sa 41 bodom i imaju tri više u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Važan trijumf Barselone ostao je u senci incidenta koji je dogodio tokom meča. U jednom momentu u prvi plan su izbili napadač Barselone Feran Tores i defanzivac Atletika, bivši igrač Partizana Stefan Savić, koji su imali žestok obračun na terenu.

Njih dvojica se se posle jednog duela pokoškali, a potom i pobili, a glavni sudija nije imao dilemu, već je i jednom i drugom pokazao crveni karton.

