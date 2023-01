PONUDA KOJU NEĆE MOĆI DA ODBIJE: Pari Sen Žermen spremio ugovor za Mesija - NE ŽELE DA GA IZGUBE!

Rukovodstvo Pari Sen Žermena odlučilo je da ponudi ugovor Lionelu Mesiju, koji argentinski fudbalski reprezentativac neće moći da odbije, tvrdi španski sportski list "Marka".

Mesi (35) ima ugovor sa PSŽ-om do kraja sezone, a do sada je godišnje zarađivao 30 miliona evra.

"Usmeni dogovor je postignut, a svi detalji će biti poznati do kraja januara kada će u Pariz na finalizaciju ugovora stići otac i menadžer argentinskog fudbalera, Horhe Mesi. Na sastanku će biti dogovoreno trajanje novog ugovora, a i godišnja zarada. Očekuje se da će Mesi da produži ugovor do juna 2025. godine. On će potpisati 'mesijanski ugovor', koji će biti superniji od sadašnjeg i imaće veću platu nego što je imao do sada. Mesiju će biti ponuđen ugovor koji ne može da odbije", navode novinari "Marke".

Španski mediji ističu da će Mesi dobiti povećanje plate zahvaljujući dobrim igrama na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Argentina je osvojila titulu na SP, pošto je u finalu posle boljeg izvođenja penala savladala Francusku, a Mesi je bio proglašen za najboljeg igrača Mundijala.

"Marka" dodaje da rukovodstvo PSŽ-a želi da se Mesi penzioniše u dresu francuskog kluba, jer bi to donelo još veću zaradu i popularnost "svecima".

Francuski klub je od prve sezone boravka Mesija u Parizu zaradio čak 700 miliona evra.

Mesi je član šampiona Francuske od 2021. godine, a za "svece" je odigrao 53 meča i postigao je 23 gola.